Thor, Chris Hemsworth incerto sul futuro del personaggio: 'Se mai dovessi farne un altro...'

Chris Hemsworth ha parlato in maniera molto ambigua del suo futuro nei panni di Thor all'interno dell'MCU: che abbia davvero chiuso con il dio del tuono?

Dopo ben quattro film da solista e numerose apparizioni all'interno dell'MCU, sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro di Chris Hemsworth nei panni di Thor. A rispondere ci ha pensato proprio l'attore australiano, al momento impegnato con la promozione di Tyler Rake 2, ipotizzando un suo possibile ritorno nei panni del dio del Tuono.

"Gli stunt e le scene di azione in Tyler Rake 2 sono state tra le cose più difficili che abbia mai fatto. Dico davvero, non sto esagerando. Alla fine delle riprese boccheggi e sono tutti in ginocchio, sono scene estenuanti. Ma è un qualcosa di molto appagante e mi piacerebbe portare questa fisicità e questo stile all'interno di un film della Marvel, se mai dovessi farne un altro" ha dichiarato Chris Hemsworthai microfoni di Total Film Magazine.

Chris Hemsworth: "Marvel ha bloccato la produzione del mio reality Limitless, temeva che sarei morto"

Al momento la sua ultima apparizione nei panni del dio del tuono risale a Thor: Love and Thunder, film del 2022 diretto ancora una volta da Taika Waititi. Chris Hemsworth ha più volte elogiato il lavoro del regista, complimentandosi con lui per aver rivitalizzato il personaggio di Thor.

Chris Hemsworth e l'Alzheimer

Nei mesi scorsi l'attore ha scoperto di essere altamente predisposto a ricevere una diagnosi di Alzheimer in futuro. Peter Attia, dottore che si occupo di esaminare la longevità del corpo umano, gli ha riscontrato due copie del gene APOE4, proveniente dai suoi genitori, che lo metterebbe a serio rischio di contrarre la sindrome in futuro.

L'attore ha spiegato come questa scoperta lo abbia portato a riflettere sull'importanza della vita e sulla mortalità umana.