This Is Us: in arrivo il remake italiano prodotto da Cattleya per Rai

This Is Us avrà, come successo a Parenthood, una versione italiana prodotta da Cattleya per conto della Rai.

La serie This Is Us sembra destinata ad avere un remake italiano prodotto da Cattleya, un po' come accaduto in passato con Parenthood.

A rivelare il nuovo progetto è stato il produttore Riccardo Tozzi in occasione di un'intervista rilasciata a Deadline.

Tozzi ha infatti svelato parlando dei prossimi progetti della sua casa di produzione che c'è l'intenzione di realizzare un remake di This Is Us per conto della Rai. Il titolo dell'adattamento dovrebbe essere Noi, tuttavia per ora non ci sono ulteriori dettagli riguardanti questa idea in fase di sviluppo le cui riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2020.

La serie originale racconta la storia della famiglia Pearson seguendo come si intreccia il passato e il presente.

Nel cast della versione originale ci sono Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan e Ron Cephas Jones.

Attualmente non sono stati comunicati i nomi dei possibili interpreti del remake italiano la cui messa in onda potrebbe forse avvenire nel 2021.