This Is Us: il video del ballo di gruppo del cast diventa virale online!

I protagonisti di This Is Us, come mostra un video condiviso da Mandy Moore, si sono lasciati trascinare dai passi di danza.

Le star di This Is Us hanno realizzato un esilarante video in cui danzano sulle note di un brano diventato virale e la loro performance ha conquistato i fan.

Il breve filmato è stato realizzato con TikTok e regala un breve assaggio dell'atmosfera incredibilmente rilassata e divertita esistente sul set dello show prodotto per NBC.

Il video condiviso da Mandy Moore, star di This Is Us, mostra l'attrice accanto a Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Jon Huertas, Chrissy Metz, Chris Sullivan e Justin Hartley mentre si esibiscono in versione ballerini. I passi ideati da Chonkie, coreografo che ha ideato la Smeeze dance, dimostrano che alcuni degli attori possiedono un vero e proprio talento per la danza, mentre altri sono un po' in difficoltà. Brown e Watson, interpreti di Randall e Beth, sono particolarmente abili, mentre Hurtley fatica un po' a eseguire i passi in maniera corretta.

I fan sono però rimasti sorpresi in particolare dalla bravura di Huertas, che nello show ha la parte di Miguel. A rendere ancora più esilarante il video sono i costumi da settantenni che l'attore e Mandy indossano durante la pausa dalle riprese.

Ecco il divertente video: