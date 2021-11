This is Us 5, su Prime Video in streaming da oggi

La quinta stagione di This Is Us sbarca a partire da oggi 24 novembre su Amazon Prime Video in streaming con tutte le attesissime puntate per gli utenti abbonati!

Cos'è This Is Us, uno dei programmi tv americani rivelazione degli ultimi anni? La prima stagione per chi non l'avesse vista mette in gioco Jack e Rebecca (interpretati rispettivamente dal già menzionato Milo Ventimiglia e da Mandy Moore), due personaggi al principio della narrazione... Molto incinta lei, premuroso e innamoratissimo lui. Parallelamente, scorrono le vite di altri tre personaggi, apparentemente scollegati fra loro, tutti però alla vigilia del trentaseiesimo compleanno, come lo stesso Jack.

This Is Us: Mandy Moore, Milo Ventimiglia nell'episodio Sometimes

Due di loro sono i gemelli Kevin (Justin Hartley) e Kate (Chrissy Metz): il primo un popolare ma insoddisfatto attore televisivo cui i panni di Manny, ruolo che gli ha dato successo nella sitcom che interpreta, iniziano ad andare troppo stretti; la seconda in costante lotta coi problemi di peso e decisa a porvi rimedio. Ultimo, Randall (Sterling K. Brown), padre di famiglia e dalla carriera avviata che proprio il giorno del suo compleanno riesce a rintracciare l'uomo che lo abbandonò appena nato davanti a una stazione di pompieri.

This Is Us 5 è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2021 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.