This is me, Pier Silvio Berlusconi fa una sorpresa a Silvia Toffanin: "Sei il mio orgoglio"

Nell'ultima puntata di This is me, andata in onda su Canale 5 il 4 dicembre, Silvia Toffanin ha ricevuto la visita a sorpresa di Piersilvio Berlusconi, che ha fatto una tenera dedica alla compagna.

Si conclude con grande successo This is me su Canale 5. Tre puntate che sono state condotte da Silvia Toffanin, nate per celebrare tutti i numero uno di Amici. Ma oltre gli ospiti, le performance e i video celebrativi, c'è stato un momento di grande emozione per la conduttrice. Infatti, nel corso del programma, la Toffanin ha ricevuto la visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi, suo compagno nella vita privata, che ha fatto una dedica molto toccante.

L'arrivo a This is me di Pier Silvio Berlusconi

Un arrivo del tutto inaspettato che ha lasciato senza parole sia il pubblico che la stessa conduttrice. "Sono venuto qua a disturbare professionisti che lavorano. Vi ringrazio per l'accoglienza calorosissima ma io non ho nessun talento", esordisce nel rispondere al grande applauso ricevuto. "Siamo qui a celebrare chi il talento ce l'ha veramente. Questa è una sorpresa per tutti voi, per Maria a cui do un bacio e per Silvia" aggiunge. "Voglio dirvi solo una cosa: questo spettacolo è qualcosa che ci rende orgogliosi. Amici non ha fatto solo anni di grande televisione, ha scritto una nuova pagina della televisione italiana e con una ventata di freschezza e novità ha cambiato le forme della musica contemporanea italiana e questo è un grande merito".

This is me, Annalisa si racconta: "sono cresciuta, oggi sono più consapevole di me stessa"

E poi aggiunge: "Per noi celebrare questo prodotto è un qualcosa che ci dà orgoglio, ma c'è di più. Amici porta un messaggio, un insegnamento per le famiglie italiane e per i più giovani" continua. "Il talento è un dono e come tutti i doni il talento deve essere onorato. C'è solo un modo per farlo: impegno, impegno, impegno. Amici mostra alle nuove generazioni come tutto deve essere onorato con il lavoro sodo e l'impegno. Portatevi a casa questo insegnamento".

Conclude con una dedica alla compagna che si lascia poi andare alle lacrime: "Prima di lasciarvi lavorare, voglio ringraziare anche la mia Silvia. Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro, studia, lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Grazie Silvia, sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore" conclude.