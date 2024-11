This is me, Annalisa si racconta: "sono cresciuta, oggi sono più consapevole di me stessa"

Nel corso della seconda puntata di This is me su Canale 5, Silvia Toffanin ha intervistato Annalisa che si è rivelata tra ricordi e aneddoti del suo percorso ad Amici

Oggi Annalisa è una delle stelle più brillanti della musica pop. Ha faticato per trovare il modo di emergere in un panorama affollatissimo ma, ora che ha raggiunto gli obbiettivi, è inarrestabile. Non dimentica, però, il suo passato ad Amici e, per questo motivo, è stata una delle ospiti a This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin che ripercorre la storia del talent di Canale 5. Qui, Annalisa si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla sua carriera e sulla sua partecipazione al programma.

Annalisa a This is me: "Prima mi vergognavo, ora..."

Nella seconda puntata, la cantante è stata una delle ospiti di punta del programma dato che, insieme ad Emma e Alessandra Amoroso, è una delle artiste più complete che si è formata ad Amici. "Eri brava, disciplinata, ma a un certo punto hai iniziato ad avere dei problemi perché non riuscivi a raccontarti. Pensavi di non avere cose interessanti da dire. Però alla fine ti hanno capita", racconta Silvia Toffanin prima di far vedere ad Annalisa un video che ricostruisce il suo corso nel talent.

"I professori dicevano che io potevo anche cantare l'elenco telefonico", ricorda la cantante che fu criticata perché non riusciva a esprimere veramente se stessa. "Per non fare danni non dissi niente. Ho paura di dire cavolate. Mi vergogno. Dico delle cose che non hanno senso. Voglio solo cantare perché è una cosa che so fare un po'". Infatti, nella scuola ribadiva come per lei cantare fosse una necessità ma era timorosa. In un'occasione Maria De Filippi la incoraggiò a prendersi l'applauso e a non avere paura.

"Le critiche le ricordo, mi sono servite", aggiunge. "Così come mi servono oggi. È stato un percorso che ancora oggi porto in ogni cosa che faccio. Avere la possibilità di stare in televisione, affrontare le dirette, imparare a stare sul palco qualunque cosa succeda, è un insegnamento raro che ho avuto grazie ad Amici", ammette. "Me ne sono resa conto negli anni dopo e anche adesso. Quindi ringrazio tutto, anche le critiche". E sul presente rivela: "Se sono cambiata? Sono cresciuta. Penso nel profondo di non essere così cambiata, però ero una bimba", conclude.