This is me: da Elodie a Pier Silvio Berlusconi, tutti gli ospiti dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

Silvia Toffanin torna su Canale 5 e in prima serata per la terza puntata di This is me: tra gli ospiti in studio anche la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi.

Al momento è uno degli show di Mediaset che più di tutti ha convinto il pubblico. This is me, in sole due settimane di programmazione, ha primeggiato con più tre milioni di spettatori e un sentiment positivo dal mondo dei social. Il 4 dicembre, in prima serata su Canale 5, Silvia Toffanin si accommiata dal pubblico con la terza e ultima puntata dello show che celebra Amici e i suoi talenti. Ecco tutti gli ospiti e le inattese sorprese.

Le anticipazioni di This is me: Piersilvio Berlusconi a sorpresa nel programma di Canale 5

Al centro dell'ultima puntata ci sono ancora le storie di ballerini e cantanti che hanno fatto la storia del talent di Canale 5, che da 25 anni o poco meno, è un punto fermo per il pubblico di Mediaset. This is me si conferma un successo proprio perché conserva l'anima di Verissimo insieme alle esibizioni e alle storie dei singoli talent. Gli ospiti, anche nell'ultima puntata, sono di tutto rispetto.

Tra gli ospiti in studio ci saranno la ballerina Giulia Pauselli, la cantante Elodie - che è stata annunciata anche nel cast di Sanremo 2025 -, il professore Emanuel Lo, l'ex insegnante Garrison Rochelle e il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio, figura storica del programma. Ma non è tutto.

Sono attesi anche Enrico Nigiotti, il ballerino Dustin Taylor (celebre nelle ultime edizioni del talent), l'ex vincitore Alberto Urso e Kledi Kadiu. Tra i super ospiti della serata spunta Geppi Cucciari per il momento comico, Noemi e Ornella Vanoni.

This is me, Alessandra Amoroso: "Perchè Maria de Filippi mi ha salvata"

Le anticipazioni riportano anche di una sorpresa a Silvia Toffanin che avrebbe fatto commuovere la celebre conduttrice. Sarà proprio Piersilvio Berlusconi ad apparire nel bel mezzo dello show. L'amministratore delegato di Mediaset non solo si complimenterà con Silvia Toffanin, sua compagna nella vita, per la conduzione ma elargirà anche un complimento a tutti i talenti di Amici, congratulandosi poi con la stessa de Filippi per essere diventata un punto fermo nei programmi di Mediaset.