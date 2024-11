This is me, Alessandra Amoroso: "Perchè Maria de Filippi mi ha salvata"

Nella seconda puntata di This is me, condotto da Silvia Toffanin, anche per Alessandra Amoroso è arrivato il tempo di ripercorrere i momenti importanti durante il suo Amici.

Insieme ad Emma e Annalisa, Alessandra Amoroso è una delle cantati più note degli ultimi anni e, grazie al talent Amici, si è imposta nell'attuale panorama musicale. A distanza di anni, nel programma di This is me, ha avuto modo di rivivere i momenti più belli e quelli più difficili, di quando era ancora un'aspirante cantante nel talent di Maria de Filippi.

"Sono stata salvata da Maria": la confessione a This is me

"Perché vuoi cantare?" chiede Luca Zanforlin. "Perché mi rende felice. Forse andavo bene per i karaoke, non per i professori che mi insegnano" replica la cantante in un video di repertorio. Sono passati così tanti anni da quella sonora litigata che ora Alessandra Amoroso ricorda quel momento con un pizzico di emozione.

"Per me lei è stata una mamma. Lo è tuttora" aggiunge. "Ha avuto una pazienza incredibile con me e io non sarei qui se non fosse stato per lei. Avevo questo elettrocardiogramma di emozioni, non avevo un equilibrio ed era tutto grande" racconta. "La scuola non l'ho vissuta benissimo perché ero in lotta con me stessa, non me la sono goduta. E dico sempre a tutti i nuovi allievi: non fate come ho fatto io. Dopo dodici anni, mi rendo conto, che è stata la più grande esperienza della mia vita".

Un'esperienza che è stata anche formativa a livello personale perché è grazie a Maria de Filippi se la Amoroso è la donna che tutti abbiamo imparato a conoscere. "Una sera sono andata a letto vestita perché la mattina volevo scappare. Chi mi ha fermato? È stata sempre "madre"" ricorda con emozione. "Maria è la persona che mi è stata accanto con pazienza e amore. Era tanto difficile stare lì" continua. "Quando guardavamo Amici da casa, mi dicevo, ma questi che si piangono? Stanno per vivere il sogno della vita. Ci sono andata dentro e volevo chiedere scusa a tutti perché io ho pianto dall'inizio alla fine".