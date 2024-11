This is me, Emma: "Ad Amici dopo la diagnosi di cancro, lo dissi solo a Maria De Filippi"

Nella prima puntata di This is me in onda su Canale 5, Emma ricorda il suo periodo ad Amici e ricorda anche quanto sia stato difficile convivere e affrontare un tumore in quegli anni.

Nel corso della serata di mercoledì 20 novembre è andata in onda la prima puntata di This is me. Condotto da Silva Toffanin, lo show celebra il grande successo di Amici che da quasi 25 anni è il fiore all'occhiello di Mediaset. Non si celebra solo lo show ma anche i suoi talenti con interviste, video di repertorio e molto altro ancora. Tra i tanti ospiti c'è stata anche Emma.

La cantante che ha preso parte alla nona edizione del programma, oggi è una delle stelle più brillanti e apprezzate del panorama musicale. All'epoca era giovane e, soprattutto, stava combattendo contro una grave forma di tumore. A This is me ricorda come la partecipazione ad Amici le ha cambiato la vita.

Emma ricorda l'esperienza ad Amici

Un ricordo che è indelebile per Emma che è stato un vero e proprio punto di svolta per la sua vita e come artista. "Stavo uscendo dalla prima battaglia contro il cancro, ero molto fragile e debole", esordisce la cantante. "Pensavo che la musica non era la mia strada. Fu mamma, chiamò la redazione di Amici. Feci il provino a giugno ed è cambiata la mia vita" aggiunge, senza trattenere le emozioni. "Mi sembra ieri. Sono sempre stata una persona con una personalità spiccata. Venivo scambiata per arrogante. Sicuramente ero molto arrabbiata. Arrivavo da una situazione di salute tremenda, ero spaventata".

Eppure grazie alla musica e al supporto di Maria De Filippi, Emma ha affrontato a testa alta le sfide e il percorso nella scuola. Poi ha continuato spiegando che l'unica a sapere del tumore era Maria De Filippi: "La mia voce in quel momento rifletteva la mia anima. Ero giovane, arrabbiata con la vita, ma volevo prendermi la mia rivincita". E sulla sua malattia: "Non sapeva nessuno del tumore. Solo Maria De Filippi. A lei lo dissi perché dovevo tenerlo sotto controllo". Passato il brutto momento, però, Emma ha trovato grandi consensi dopo la sua permanenza ad Amici.

"Ho avuto l'onore e la possibilità, grazie a questo percorso, di collaborare con i grandi della musica italiana" ha commentato sul finire dell'intervista. "Non era scontato, sono onorata di far parte di questo mondo della musica. Dedico tutto a me stessa, ma il grazie principale va alla mia famiglia che mi ha lasciato la libertà. I miei genitori si sono sempre comportati da genitori. Maria De Filippi continua ad essere la mia confidente. Lei è la mia spalla ancora oggi" conclude.