This is me, Elodie ringrazia Amici: "Ero rotta poi ho rimesso insieme i pezzi"

Ultima puntata per This is me ma su Canale 5 non sono mancate le emozioni: colpisce il racconto di Elodie che ricorda i suoi momenti più belli e difficili ad Amici.

Nessuno avrebbe scommesso sul grande successo di This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin che rievoca tutto il meglio di Amici di Maria de Filippi. Invece, le tre puntate previste hanno convinto il pubblico. Nell'ultima, andata in onda il 4 dicembre su Canale 5, altri ex talenti del celebre talent show hanno ricordati i "tempi che furono". Elodie all'epoca era una ragazza insicura ma con un grande sogno, oggi è una vera e propria icona della musica pop.

Elodie e il suo ricordo di Amici: "Lì ho rimesso insiemi i pezzi"

Ha partecipato all'edizione del 2015 che fu vinta da Sergio Sylvestre. Aveva i capelli rosa e corti, e ancora non aveva una vera padronanza di se stessa come delle sue potenzialità. "Sono passati quasi 10 anni, mi sento diversa da quella ragazza. Ho meno paura del giudizio, sono felice oggi, lì non ero molto felice", ha raccontato la cantante, dopo che la padrona di casa ha mostrato un video in cui è apparsa con Emma che era la sua vocal coach. "Ringrazio Maria De Filippi ed Emma che mi sono state vicine e hanno capito quando ero rotta. Ero uno scricciolo, oggi mi guardo con tenerezza. Sono riuscita a volermi bene e a fare quello che amo, senza pensare a quello che desiderano gli altri per me".

This is me, Alessandra Amoroso: "Perchè Maria de Filippi mi ha salvata"

Nonostante non abbia vinto l'edizione, Elodie ha comunque trovato spazio nel panorama della musica contemporanea. Prima puntando su canzoni melodice poi cambiando registro, mettendo in mostra il suo carisma. Da cantante è diventata icona (anche LGBT) e attrice nel film "Ti mangio il cuore". Per Elodie, partecipare ad Amici è stato un sogno che è diventato realtà e che le sembrava lontanissimo.

"Non pensavo che ci sarei mai riuscita. Non pensavo di essere amata", racconta. "In questi 9 anni sono successe cose incredibili. Maria è uno di quelli", aggiunge. "Mi è stata molto vicina. Ha una grandissima capacità di ascolto e osservazione. Più un essere umano è rotto, più lei è vicina e cerca di darti gli strumenti". E poi ha aggiunto: "Se oggi faccio questo lavoro con questa libertà è grazie ad Amici, questo palco mi ha dato la possibilità di crescere. Ero rotta, mi ha dato la possibilità di ricompormi", conclude.