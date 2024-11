This Is Me con Silvia Toffanin anticipazioni: ospiti di Amici ed esibizioni del 20 novembre stasera Canale 5

Questa sera, mercoledì 20 novembre, Canale 5 trasmetterà in prima serata la puntata di esordio di This Is Me, un nuovo programma condotto da Silvia Toffanin e prodotto dalla Fascino PGT che celebra i talenti nati nella scuola di Amici. Lo show, che si articolerà in tre serate, proporrà performance esclusive e momenti di riflessione sul percorso di alcuni degli artisti più rappresentativi delle ventiquattro edizioni del talent show ideato da Maria De Filippi.

Gli ospiti della prima puntata di This is me

La serata vedrà la partecipazione di alcuni degli ex allievi più amati di Amici, tra cui:

Emma Marrone , vincitrice dell'edizione 2010, oggi una delle voci più influenti del panorama musicale italiano.

, vincitrice dell'edizione 2010, oggi una delle voci più influenti del panorama musicale italiano. Giuseppe Giofrè , vincitore della categoria Danza nel 2011, oggi ballerino internazionale e giudice del programma durante il serale.

, vincitore della categoria Danza nel 2011, oggi ballerino internazionale e giudice del programma durante il serale. Irama , trionfatore nel 2018 e artista di successo con hit di grande impatto.

, trionfatore nel 2018 e artista di successo con hit di grande impatto. Elena D'Amario , finalista di Amici 9, oggi ballerina professionista e coreografa del talent.

, finalista di Amici 9, oggi ballerina professionista e coreografa del talent. Stash , frontman dei The Kolors, vincitori del talent nel 2015.

, frontman dei The Kolors, vincitori del talent nel 2015. Diana Del Bufalo , ex allieva della categoria Canto 2010, ora attrice e showgirl.

, ex allieva della categoria Canto 2010, ora attrice e showgirl. Isobel Kinnear , tra le protagoniste della ventiduesima edizione, oggi ballerina professionista.

, tra le protagoniste della ventiduesima edizione, oggi ballerina professionista. Ex allievi recenti come Serena Carella, Petit, Mida e Marisol Castellanos.

Grandi nomi della musica italiana

Oltre agli ex allievi, lo show ospiterà alcuni dei nomi più noti del panorama musicale:

Fabri Fibra e Baby Gang , esponenti di spicco del rap italiano.

e , esponenti di spicco del rap italiano. Ermal Meta , cantautore e vincitore di Sanremo 2018.

, cantautore e vincitore di Sanremo 2018. Raf , icona della musica pop italiana.

, icona della musica pop italiana. Villabanks e Ava , rappresentanti della scena urban contemporanea.

e , rappresentanti della scena urban contemporanea. SLF e Fred De Palma, noti per le loro hit estive di successo.

Maria Toffanin e Maria De Filippi unite per This is Me

Gli insegnanti reinterpretano le sigle storiche

Non mancheranno momenti di spettacolo in cui i professori attuali di Amici daranno prova del loro talento. Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si esibiranno reinterpretando tre celebri sigle del talent show: Fame, It's Raining Men e Maniac, riportando sul palco l'energia dei primi anni del programma di Maria De Filippi.

Tre serate per celebrare il talento

This Is Me si propone di omaggiare il percorso degli ex allievi di Amici, offrendo al pubblico performance emozionanti e racconti inediti. Un'occasione per rivivere i momenti più iconici di uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana. Non resta che sintonizzarsi stasera su Canale 5 per la prima di questo attesissimo evento!