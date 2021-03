Thirteen Lives: Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton nel cast del film di Ron Howard

Ron Howard tornerà alla regia con Thirteen Lives e nel cast del film ci saranno anche Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton.

Il progetto racconterà la storia dei tentativi di salvare dodici ragazzi e il loro allenatore di calcio dopo che il gruppo era rimasto bloccato in una caverna in Thailandia, drammatico evento avvenuto nel 2018.

Il cast di Thirteen Lives sarà composto da Viggo Mortensen, Colin Farrell, e Joel Edgerton. Tra gli interpreti anche Weir Sukollawat (Malila), Thiraphat Sajakul (The Serpent), Sahajak Boonthanakit (The Serpent), Vithaya Pansringarm (The Prey), Teeradon "James" Supapunpinyo (Bad Genius), Nophand Boonyai (Only God Forgives), Tom Bateman (Death on the Nile), Paul Gleeson (The Thin Red Line), e Lewis Fitz-Gerald (Pitch Black). Ron Howard girerà il film in Australia e in Thailandia e le riprese inizieranno entro la fine di marzo. Sul grande schermo si assisterà alla ricostruzione di quanto realmente accaduto quando il governo, una comunità di agricoltori e di persone comuni hanno unito le forze con un team di volontari ed esperti di tutto il mondo per cercare di salvare i giovani rimasti bloccati in una caverna dopo l'innalzamento della marea. Tra chi è intervenuto ci sono i sommozzatori britannici John Volanthen, Richard Stanton, Jason Mallinson, Chris Jewell, Josh Bratchley, Connor Roe, e Vernon Unsworth; l'esperto australiano Richard Harris e il tailandese Thanet Natisri.

Mortensen avrà la parte di Richard Stanton, esperto in salvataggi e premiato nel 2019 con la George Medal, diventando il secondo civile a ricevere il riconoscimento.

Farrell sarà John Volanthen, un veterano esperto nell'esplorazione delle caverne e salvataggi, anche lui premiato nel 2019.

Edgerton avrà la parte del Dottor Richard Harris, un esperto anestesista con oltre 30 anni di esperienza in immersioni, pluripremiato per le sue imprese. Nel 2019 è stato eletto Australiano dell'anno dopo il suo impegno nel salvataggio.

Sukollawat sarà il Navy SEAL tailandese Saman Kunan, Sajakul interpreterà Anand, Boonthanakit interpreterà il governatore Narongsak Osatanakorn, Pasringarm avrà la parte del generale Anuphond, Supapunpinyo avrà il ruolo dell'allenatore "Ek" Ekkaphon Chanthawong, e Boonyai sarà Thanet Natisri. Tom Bateman ha ottenuto la parte di Chris Jewell, Paul Gleeson sarà Jason Mallinson, Lewis Fitz-Gerald interpreterà Vernon Unsworth.