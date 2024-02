Ron Howard annuncia la fine delle riprese del suo film Eden

Ron Howard ha annunciato la fine delle riprese del suo nuovo film Eden, condividendo un post su Instagram in cui ringrazia gli interpreti e i suoi collaboratori.

Il regista ha scritto online: "Si è trattato di un progetto complicato, ma il nostro incredibile cast e la troupe lo hanno reso un percorso creativo gratificante e persino elettrizzante".

L'annuncio del regista

Eden è descritto come un thriller sulla lotta per la sopravvivenza e non ha ancora una data di uscita.

Ron Howard stava sviluppando da tempo il film, le cui riprese si sono svolte in Australia.

Il filmmaker ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Noah Pink. Il film, in fase di sviluppo da oltre un decennio, racconterà la storia vera di un mistero irrisolto in un'area isolata delle isole Galapagos.

La storia raccontata sarà ispirata a due diverse ricostruzioni di quanto accaduto, esplorando la "condizione umana in modi inaspettati, divertenti, sexy, e soprattutto elettrizzanti e pieni di tensione".

Nel cast ci sono Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Bruhl, Jude Law e Ana De Armas.