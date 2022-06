They/Them: Kevin Bacon nel trailer dell'horror sulle terapie di conversione dei gay

Kevin Bacon è il protagonista dell'horror They/Them, ambientato in un campeggio dove vengono effettuate terapie di conversione dei gay, e il trailer regala le prime anticipazioni.

Il 5 agosto debutterà sugli schermi americani di Peacock l'horror They/Them e online è stato condiviso il trailer del progetto con star Kevin Bacon sulle terapie di conversione dei gay.

Il video non anticipa molti dettagli della trama, offrendo un montaggio che permette di introdurre alcuni dei protagonisti e qualche indizio sui terrificanti eventi che avverranno nel campeggio.

Il film They/Them ha come protagonista Kevin Bacon nel ruolo di Owen Whistler, il direttore di una struttura che offre delle terapie di conversione destinate a giovani teenager LGBTQ+. Nel corso di una settimana Whistler si scontrerà con Jordan (Theo Germaine), un adolescente di genere binario che ha stretto un accordo con i genitori per emanciparsi legalmente dopo aver frequentato il campeggio.

Jordan e altri giovani si ribellano ai crudeli metodi di Whistler e del suo staff mentre iniziano a verificarsi una serie di omicidi.

Nel cast ci sono anche Carrie Preston nel ruolo della moglie di Whistler, la terapista Cora; Anna Chlumsky che è la dottoressa Molly; Quei Tann; Austin Crute; Monique Kim; Anna Lore; Cooper Koch e Darwin del Fabro.

They/Them rappresenta l'esordio alla regia di John Logan, coinvolto anche come sceneggiatore.

Logan aveva conquistato un Tony Award grazie al lavoro compiuto con lo spettacolo Red e in campo teatrale si è occupato dei testi dello show Moulin Rouge. Lo sceneggiatore ha inoltre conquistato tre nomination ai premi Oscar grazie agli script di The Aviator, Hugo Cabret e Il gladiatore. Tra i film a cui ha lavorato ci sono poi Skyfall, 007 Spectre, L'ultimo samurai, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, Rango, Alien: Covenant e Ogni maledetta domenica.

Per il piccolo schermo è invece stato autore dell'apprezzata serie Penny Dreadful, con star l'attrice Eva Green, prodotta per Showtime.