They Were Ten: la serie tratta da Agatha Christie stasera su Fox

In anteprima mondiale arriva su Fox la serie dall'adattamento del capolavoro contemporaneo di Agatha Christie They Were Ten alle ore 21:00!

They Were Ten arriva stasera su Fox (112, Sky) in anteprima mondiale ogni martedì alle 21. La serie è un adattamento contemporaneo del capolavoro di Agatha Christie, il romanzo poliziesco più venduto di tutti i tempi. Un nuovo thriller psicologico diretto dall'acclamato regista francese Pascal Laugier, noto per i suoi thriller di successo tra i quali The Secret - Le verità nascoste con Jessica Biel.

Nel cast Matilda Lutz, attrice e modella italiana già nota al pubblico italiano per aver recitato nel film di Gabriele Muccino L'estate addosso, nella serie I Medici e nei film pulp Revenge e horror The Ring 3. Oltre all'attrice italiana nel cast anche gli attori francesi Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquedec, Marianne Denicourt, Romane Bohringer, Patrick Mille, Samy Seghir, Nassim Si Ahmed, Manon Azem, Isabelle Candelier.

Locandina di They Were Ten

Dieci persone, cinque donne e cinque uomini, sono invitate in un hotel di lusso su un'isola tropicale deserta. Ben presto si renderanno conto che sono completamente isolati, tagliati fuori dal mondo e da tutti i mezzi di comunicazione e l'isola diventerà rapidamente il loro peggior incubo. Perché sono stati attirati in questa trappola morbosa? La risposta è nascosta nel loro passato che ognuno ha cercato di seppellire e che oggi, sotto il sole caldo dell'isola, stanno incominciando a pagare. Uno dopo l'altro saranno uccisi ponendo l'ultima domanda: chi è l'assassino? They Were Ten debutta su Fox (sky, 112) martedì 27 ottobre alle 21 ed è composta da 6 episodi da 60 minuti.