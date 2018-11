They Shall Not Grow Old: un trailer inedito del documentario di Peter Jackson

They Shall Not Grow Old, l'acclamato documentario realizzato dal regista Peter Jackson, arriverà nei cinema americani 17 e il 27 dicembre e online è stato condiviso un nuovo trailer dedicato al progetto che racconta in modo inedito la prima Guerra Mondiale.

Il film è stato prodotto grazie a materiali restaurati e a cui è stato dato colore, e il regista ha potuto inoltre accedere ai video di proprietà dell'Imperial War Museum e ai file audio degli archivi della BBC.

L'opera è stata creata per onorare l'anniversario dell'armistizio stretto l'11 novembre 1918, al termine del primo conflitto mondiale, e permetterà alle nuove generazioni di comprendere la vita e la realtà dei soldati impegnati a combattere in prima linea.

I filmati del passato sono stati inoltre convertiti in 3D e trasformati con tecniche di produzione moderne, cercando di far sembrare contemporanee le immagini mostrate sul grande schermo.

Ecco il trailer inedito: