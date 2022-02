They Call Me Magic: teaser trailer della docuserie Apple su Magic Johnson

Apple TV+ ha svelato il teaser trailer di They Call Me Magic, docuserie su Magic Johnson in quattro parti in arrivo il 22 aprile.

Svelato il teaser di They Call Me Magic, l'attesissimo documentario in quattro parti che offre uno sguardo olistico e illuminante sulla vita e la carriera di Earvin "Magic" Johnson, una delle figure più iconiche del mondo, sarà presentato in anteprima il 22 aprile su Apple TV+.

La docuserie offre un punto di vista nuovo sull'incredibile storia della vita reale di Johnson, sull'esempio che la sua vita, sia dentro che fuori dal campo, ha mostrato agli occhi di tutto il mondo e che ancora oggi continua ad avere un impatto sulla nostra cultura. I quattro episodi ripercorreranno i successi del ragazzo dalle umili origini: nato a Lansing nel Michigan, diventato prima il volto dei Los Angeles Lakers e consacratosi poi come la leggenda NBA di tutti i tempi, "Magic" Johnson ha cambiato il modo di affrontare il tema dell'HIV e si è affermato come attivista e imprenditore di successo. Grazie a filmati e interviste inedite, alle testimonianze di personaggi di spicco della politica e uomini d'affari, oltre a quelle della sua cerchia ristretta di amici e familiari, la serie offrirà uno sguardo senza precedenti su uno dei grandi dello sport di tutti i tempi.

They Call Me Magic si unisce alla rosa in espansione di pluripremiate docuserie e documentari su Apple TV+, tra cui "Boys State" vincitore dell'Emmy Award; "The Velvet Underground", l'acclamato documentario del regista Todd Haynes; "Beastie Boys Story" vincitore del Critics Choice Award e nominato agli Emmy e ai Grammy Award; il documentario di successo mondiale "Billie Eilish: The World's A Little Blurry"; il candidato al premio Critics Choice Documentary Award di Werner Herzog "Fireball: messaggeri dalle stelle", così come i documentari di prossima uscita "The Supermodels" e "Number One on the Call Sheet", degli acclamati storyteller Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner e Dan Cogan.