They Call Me Magic: la serie Apple su Magic Johnson si mostra nel trailer ufficiale

Apple TV+ ha rilasciato il trailer di They Call Me Magic, la serie documentario incentrata sulla vita di Magic Johnson, leggendario giocatore NBA, considerato uno dei più grandi atleti della storia del basket mondiale.

Ad un mese di distanza dalla condivisione del teaser trailer di They Call Me Magic, è finalmente possibile dare un'occhiata più ampia alla docuserie in quattro parti che permetterà agli utenti Apple TV+ di affrontare un affascinante viaggio nella vita di Earvin "Magic" Johnson, vera e propria leggenda dei Los Angeles Lakers. L'opera farà inoltre luce sul periodo in cui l'atleta annunciò di aver contratto l'HIV, per poi fondare la Magic Johnson Foundation, con l'intento di raccogliere fondi per la lotta contro l'AIDS e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi fondamentali, quali la prevenzione e la cura del virus.

Il trailer di They Call Me Magic è stato rilasciato quest'oggi, in occasione del festival South by Southwest, evento cinematografico che si tiene ogni anno ad Austin, in Texas. La serie è diretta da Rick Famuyiwa (The Mandalorian) e raccoglie interviste inedite con lo stesso Johnson, la sua famiglia ed anche Larry Bird, LL Cool J, Snoop Dogg, Samuel L. Jackson, Michael Jordan, Shaquille O'Neil, Barack Obama, Fred Stabley Jr., Dwayne Wade, Jerry West e Michael Wilbon. Il progetto rappresenta l'ultimo di una serie di documentari targati Apple TV+: tra quelli realizzati in precedenza, ricordiamo Boys State, vincitore di un Emmy, oltre a The Velvet Underground, Beastie Boys Story e Billie Eilish: The World's a Little Blurry.

Nel corso della sua carriera sportiva, Magic Johnson ha conquistato cinque titoli NBA con i Los Angeles Lakers, l'oro alle Olimpiadi 1992 e al Tournament of the Americas 1992, nonché un titolo NCAA con Michigan State nel 1979.

They Call Me Magic debutterà il 22 aprile sulla piattaforma Apple TV+.