Theo James star del thriller Fuze accanto ad Aaron Taylor-Johnson

Theo James, recentemente protagonista della serie The Gentlemen, sarà la star di Fuze, un thriller diretto da David Mackenzie.

L'attore affiancherà sul set Aaron Taylor-Johnson e le riprese del film inizieranno nelle prime settimane di luglio.

Cosa racconterà il film

La sceneggiatura di Fuze è stata scritta da Ben Hopkins e al centro della trama ci sono gli eventi causati dalla scoperta di una bomba inesplosa della seconda Guerra Mondiale in un cantiere a Londra, situazione che causa un'evacuazione di massa che diventa la perfetta copertura per una rapina.

Per ora non sono stati svelati i nomi degli altri attori che affiancheranno Aaron Taylor-Johnson e Theo James. La produzione, inoltre, non ha svelato i dettagli dei personaggi affidati alle due star.

I recenti progetti dell'attore

James ha recitato recentemente nella serie di Guy Ritchie intitolata The Gentlemen, prodotta per Netflix, e prossimamente sarà uno dei protagonisti di The Monkey, tratto da un racconto di Stephen King.

In precedenza Theo ha recitato in film come Divergent, Underworld: Awakening, e Mr. Malcolm's List. Tra le serie tv che lo hanno visto protagonista ci sono anche The White Lotus, Sanditon, The Time Traveler's Wife, e Downton Abbey.