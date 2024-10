Theo James protagonista di The Hole di Kim Jee-woon

Theo James (The Gentleman) sarà il protagonista di The Hole, film diretto da Kim Jee-woon (I Saw The Devil) e scritto da Christopher Chen sulla base dell'omonimo romanzo del 2017 di Hye-young Pyun, vincitore del premio Shirley Jackson.

Esmail Corp (Leave the World Behind), K Period Media (Manchester by the Sea) e Anthology Studios (Cobweb) producono. La Veterans rappresenta i diritti di vendita internazionali e presenterà il progetto ai compratori all'AFM la prossima settimana. CAA Media Finance e UTA Independent Film Group si occupano dei diritti statunitensi.

La trama del film

The Hole segue Owen (James), un professore di successo che vive all'estero, in Corea del Sud, costretto a letto dopo un devastante incidente d'auto che ha ucciso sua moglie, Sandy. Viene affidato alle cure di Yuna, la suocera coreana, ma quando la donna inizia a svelare la devastante verità che si cela dietro il matrimonio di Owen e Sandy, e di Owen stesso, la sua strada verso la guarigione viene minacciata.

Raccontata in una combinazione di lingua inglese e coreana, la storia si svolge in entrambi i Paesi e le rispettive componenti saranno girate negli Stati Uniti e in Corea. L'inizio delle riprese principali è previsto per la prima metà del 2025.

Sam Esmail, Chad Hamilton e Nick Krishnamurthy producono per la Esmail Corp insieme a Kimberly Steward e Alex Foster per la K Period Media e Andy Sorgie tramite Paisan, la sua agenzia sostenuta dalla KPM. Jay Choi e Jee-woon producono con Soon Ho Song, che sarà co-produttore per Anthology Studios.

James è stato candidato agli Emmy Award per il suo ruolo in The White Lotus della HBO. Recentemente ha recitato in The Gentlemen di Guy Ritchie per Netflix e prossimamente sarà presente in The Monkey di Stephen King, diretto da Osgood Perkins per Neon. James è noto soprattutto per aver interpretato Tobias Eaton nella trilogia cinematografica di Divergent ed è attualmente immerso nelle riprese di Fuze di David MacKenzie insieme ad Aaron Taylor-Johnson, Gugu Mbatha-Raw e Sam Worthington.