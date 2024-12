The Monkey, secondo Theo James, sarà un 'film per la famiglia vietato ai minori'

The Monkey, il nuovo progetto horror diretto dal regista Osgood Perkins, si basa su un racconto di Stephen King e l'attore Theo James ha spiegato qualche dettaglio del progetto.

Il film arriverà nei cinema americani degli Stati Uniti il 21 febbraio 2025, distribuito da Neon.

Cosa racconterà The Monkey

Al centro della trama di The Monkey ci sono i due fratelli gemelli Bill e Hal che ritrovano un vecchio giocattolo del padre. Dopo che iniziano a verificarsi dei terrificanti omicidi, i due decidono di gettare via la scimmia di peluche e andare avanti con la loro vita, ma la situazione non sarà così semplice.

Osgood Perkins ha scritto anche la sceneggiatura del film e ha spiegato il suo approccio al racconto: "Cosa accadrebbe se fosse una commedia? C'è questa scimmia che non fa nulla. Non è M3GAN. Non attacca, semplicemente è malvagia nella sua esistenza. Accadono delle cose intorno a lei senza un altro motivo oltre il fatto che accadono. Ed è la sua presenza che fa morire le persone in modi folli". Il filmmaker ha aggiunto: "Ho avuto delle persone che muoiono in modi, realmente e profondamente folli. Tutti muoiono, a prescindere che ci sia una scimmia oppure no. Cosa accadrebbe se lo potessi fare con un sorriso, affrontare il fatto che tutti muoiono? E che nozione folle e surreale! Morirai, tutti moriremo. Quella è una cosa folle. Farlo come commedia sembrava davvero appropriato".

Il commento del protagonista

Il protagonista Theo James ha quindi aggiunto: "Perkins voleva realizzare un film per la famiglia, ma vietato ai minori. Ed è iper dark, ma ha inoltre del cuore, ed è realmente divertente".

Nel cast ci saranno anche Colin O'Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy.