Theo James, star di The White Lotus, ha spiegato perché non si vede nei panni del prossimo James Bond

Theo James, recentemente star di White Lotus, ha spiegato perché, attualmente parlando, non si vede adatto per indossare i panni del nuovo 007.

Nel corso di una recente intervista, Theo James di White Lotus ha detto la sua opinione riguardo all'attuale ricerca del nuovo James Bond, rivelando che secondo lui, almeno per adesso, non si sente adatto per il ruolo. Al momento il futuro del personaggio e della sua lunghissima saga sono al centro di numerose ipotesi e speculazioni.

Il segreto: Theo James in una scena del film

"Onestamente parto dal fatto che sono un grande fan di James Bond, e adoro Casino Royal", ha detto Theo James al The Jess Cagle Show di Sirius XM con Julia Cunningham. L'attore ha aggiunto: "Adoro alcuni dei film di Sean Connery, ma penso che debbano fare qualcos'altro. Capisci cosa intendo? Devono davvero reinventarli in un modo diverso e probabilmente, in quel caso, non sarei io a interpretarlo".

James Bond: Lucien Laviscount, l'Alfie di Emily in Paris, è il principale rivale di Aaron Taylor-Johnson?

L'attore di The White Lotus ha sottolineato una questione fondamentale nell'attuale ricerca del nuovo 007: il fatto che stanno cercando in tutti i modi di riformulare il personaggio senza snaturarlo mai. La stessa Barbara Broccoli aveva accennato a una cosa del genere nel corso di una recente intervista con Empire: "Quando cambi attore devi reinventare la direzione in cui andrà il film. Quando assumi un nuovo talento e speri di passare almeno un decennio con lui e fare quattro o cinque o sei film insieme. Quindi devi riflettere, 'qual è la traiettoria? Cosa porterà quell'attore? Come farai a spostare la serie in un'altra direzione?'"