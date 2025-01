The Woman in the Yard: trailer per il ritorno horror del regista di Orphan e Carry-On

Universal e Blumhouse hanno diffuso in streaming il trailer di The Woman in the Yard, il nuovo film di Jaume Collet-Serra, che torna a distanza di pochi mesi dal suo ultimo successo su Netflix, il thriller natalizio Carry-On.

Il trailer si apre con un'introduzione suggestiva e inquietante all'ambientazione esterna del film, mentre la macchina da presa vortica tra l'erba e si concentra su alcuni elementi. Dopo che la telecamera rivela la casa al centro di questo cortile erboso, si scopre che la famiglia al suo interno è perseguitata da una misteriosa persona velata che siede su una sedia nel loro cortile.

Alla fine del filmato, la donna nel cortile pronuncia la sua unica battuta - "oggi è il giorno" - mentre vengono rivelate le sue mani insanguinate. Del cast fanno parte Danielle Deadwyler, Russell Hornsby, Okwui Okpokwasili, Estella Kahiha e Peyton Jackson.

In The Woman in the Yard il protagonista è l'ambientazione

È chiaro che questo nuovo horror tratterà la location come un personaggio. Persino il titolo fa riferimento al "cortile", che è l'habitat della velata antagonista del film, oltre che un ambiente caratteristico intorno alla casa della famiglia protagonista. Poiché la minaccia principale del film si trova in questo cortile, anche l'interno della casa, apparentemente più sicuro, avrà un ruolo fondamentale nel film.

Carry-On conquista un altro impressionante record su Netflix

Il trailer sottolinea anche come il film lavori con un cast ridotto all'osso. Sembra che gli unici personaggi, o almeno quelli che occupano la maggior parte del tempo sullo schermo, saranno la famiglia e l'antagonista. In un certo senso, questo potrebbe aumentare la tensione in The Woman in the Yard, dato che la famiglia principale è sola nella sua lotta contro le forze del male.

Dopo aver diretto film indipendenti come Orphan e The Shallow, ma anche blockbuster come Jungle Cruise e Black Adam con la superstar Dwayne Johnson, Collet-Serra è pronto a questo ritorno al thriller-horror, che uscirà nelle sale americane il 28 marzo 2025. Su queste pagine trovate anche la recensione di Carry-On, il suo ultimo film.