Jaume Collet-Serra sarà il regista di Play Dead

Il regista Jaume Collet-Serra, dopo la buona accoglienza riservata a Carry-On con star Taron Egerton e Jason Bateman, ha trovato il suo prossimo progetto: il survival thriller intitolato Play Dead.

Il film viene scritto come un mix di Don't Breathe e 1917 e, per ora, la trama non è stata condivisa ufficialmente.

I primi dettagli del progetto di Collet-Serra

Le riprese del film Play Dead inizieranno nel mese di maggio a Melbourne, in Australia. La sceneggiatura è firmata da Peter Stanley-Ward e Natalie Conway.

Jaume Collet-Serra ha recentemente diretto Carry-On, film che ha ottenuto su Netflix, dal suo debutto avvenuto il 13 dicembre, ben 164.8 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al terzo posto nella classifica dei film più popolari di sempre realizzati per la piattaforma di streaming. Al centro della trama c'è quello che accade quando, durante la vigilia di Natale, un giovane agente della TSA deve cercare di battere un misterioso passeggero che l'ha ricattato con lo scopo di introdurre un pericoloso pacchetto su un volo.

Gli eventi raccontati prendono presto una svolta molto drammatica e la posta in gioco per il protagonista diventa davvero alta.

I prossimi progetti del filmmaker

Il regista, in precedenza, ha diretto film come The Shallows, Non-Stop, Orphan, Unknown, Run All Night, The Commuter e Jungle Cruise.

Il 28 marzo arriverà nelle sale americane il film The Woman in the Yard, un horror-thriller con star Danielle Deadwyler con al centro una famiglia che lotta contro una forza malvagia, mentre prossimamente nei cinema debutterà il remake di Cliffhanger con protagonisti Lily James e Pierce Brosnan che avranno il ruolo di una giovane e suo padre. Nel cast ci sono anche Nell Tiger Free (Servant, The First Omen), il beniamino dei festival Franz Rogowski (Passages), Shubham Saraf (Shantaram), Assaad Bouab (Franklin), Suzy Bemba (Povere creature!) e Bruno Gouery.