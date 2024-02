Jaume Collet-Serra regista del film The Woman in the Yard, prodotto da Blumhouse

Blumhouse ha annunciato che sarà Jaume Collet-Serra il regista del nuovo film The Woman in the Yard, con star Danielle Deadwyler.

Jaume Collet-Serra sarà il regista di The Woman in the Yard, un nuovo progetto prodotto da Blumhouse. Il film, la cui trama non è stata ancora svelata, sarà distribuito nelle sale americane il 10 gennaio 2025.

La dichiarazione del produttore

Jason Blum ha dichiarato: "Ho cercato di trovare il progetto giusto per lavorare con Jaume Collet-Serra, nel nostro sistema, per oltre un decennio. The Woman in the Yard è l'abbinamento perfetto, un film che è ambizioso nella sua portata ma modesto nel budget, e che combina la visione di Jaume con quella dell'incomparabile Danielle Deadwyler. Insieme alla mia amica Stephanie Allain, questo è un vero team da sogno e sono entusiasta nel collaborare con loro alla realizzazione del film".

Jaume Collet-Serra dirige Kate Warne, Emily Blunt sarà la prima detective della storia americana

Deadwyler, recentemente nel cast di The Piano Lesson e From Scratch, sarà coinvolta come protagonista e produttrice, collaborando così nuovamente con Collet-Serra dopo il thriller Carry On.

La sceneggiatura è firmata da Sam Stafanak.