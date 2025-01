Carry-On conquista un altro impressionante record su Netflix

Netflix ha una storia complicata nel decidere quali progetti valgono e quali no. Nonostante il cast stellare con Taron Egerton, Jason Batemen, Theo Rossi e Danielle Deadwyler, non c'era alcuna garanzia che Carry-On avrebbe avuto il successo strepitoso che sta avendo.

Il thriller natalizio ha debuttato al primo posto della Top 10 settimanale dopo il debutto avvenuto il 13 dicembre scorso e da allora ha mantenuto la prima posizione. Nella settimana che va dal 30 dicembre al 6 gennaio, Carry-On è ancora al primo posto e ha già raggiunto un importante traguardo.

Le proiezioni aggiuntive hanno aiutato Carry-On a entrare nella Top 10 inglese dei film più visti, debuttando al quinto posto con 149,4 milioni di visualizzazioni in meno di un mese dal debutto, come ha confermato Netflix.

Il successo di Carry-On e i film più visti su Netflix

Per la sua quarta settimana, la pellicola ha continuato a essere un successo, aggiungendo 17,4 milioni di visualizzazioni, circa 34,7 ore di visione, ed è ancora il film No. 1 in 18 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Spagna e Regno Unito.

Carry-On è il film più visto al debutto su Netflix nel 2024, di cosa parla il thriller con Taron Egerton?

Mentre si faceva strada nella classifica dei film "più popolari", Carry-On ha spodestato da quest'ultima un'altra pellicola di Netflix: Glass Onion - Knives Out del 2019. Il film aveva totalizzato 136,3 milioni di visualizzazioni, mentre Carry-On l'ha superata arrivando al quinto posto.

Ora il thriller si trova davanti a Il mondo dietro di te del 2023, con 143,4 milioni, The Gray Man del 2022 con 139,3 milioni di visualizzazioni, Damsel del 2024 con 138 milioni, We Can Be Heroes del 2020 con 137,3 milioni e The Mother del 2023 con 136,4 milioni.