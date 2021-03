The Wolf of Wall Street: Margot Robbie spiegò perché doveva essere nuda in una scena

Margot Robbie, per la prima volta nella sua carriera, insistette per apparire nuda in una delle scene più intense di The Wolf of Wall Street.

Durante le riprese del film Martin Scorsese ha chiesto a Margot Robbie di apparire in accappatoio durante 'la scena della seduzione', in cui recita assieme a Leonardo DiCaprio, presente in The Wolf of Wall Street; ma la Robbie si è rifiutata e, per la prima volta nella sua carriera, ha insistito per girare la scena completamente nuda.

A proposito di questa sequenza la Robbie ha dichiarato: "Per quanto riguarda il mio personaggio, Naomi, non c'è da dire molto: il suo corpo è la sua unica forma di moneta in questo mondo. Deve essere nuda nella scena. Sta mettendo le sue carte in tavola".

L'attrice in seguito ha confessato di aver bevuto tre bicchieri di tequila, uno dopo l'altro, al fine di rilassarsi prima di girare la scena. Una volta terminate le riprese la Robbie ha mentito alla sua famiglia e ai suoi amici, dicendo che in effetti la scena di nudo era stata modificata grazie alla computer grafica e che quello della sequenza non era affatto il suo corpo. Dopo qualche settimana l'attrice australiana ha cambiato idea e ha confessato la verità alla sua famiglia, poco prima dell'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche.

