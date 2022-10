The Wolf of Wall Street, l'ex moglie di Jordan Belfort sulle scene di nudo e droga: "Rispecchiavano il vero"

Nadine Macaluso, ex moglie di Jordan Belfort, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita privata che hanno poi trovato riscontro nel film di Scorsese, The Wolf of Wall Street.

Nel 2013 Martin Scorsese ha portato sul grande schermo la storia di Jordan Belfort, noto broker e imprenditore statunitense che negli anni '90 frodò centinaia di persone, in The Wolf of Wall Street. Il film ha fatto ricorso a numerose scene di nudo, sesso e party con droga per ricalcare la degenerazione del protagonista e dei suoi compari.

Stando a quanto riportato da Nadine Macaluso, ex moglie di Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street rispecchiava la realtà. Una scena in particolare le ha ricordato uno spiacevole accadimento in passato: "Avevo 22 anni, facevo la modella e il mio ragazzo all'epoca mi chiese se volessimo andare a festeggiare all'interno di questa casa sulla spiaggia a West Hampton. Si comportavano tutti in maniera molto strana. A un certo punto un tizio si spogliò davanti a me e rimase completamente nudo. Fui pietrificata dall'accaduto e dissi al mio ragazzo di andarcene".

La scena del film a cui fa riferimento è quella che vede il personaggio di Donnie Azoff, interpretato da Jonah Hill, spogliarsi e rimanere nudo. "Vi immaginate di dover guardare un film sulla vostra vita, sulla vostra relazione amorosa che assomiglia a una tragedia greca? Non è divertente" ha aggiunto Nadine. "Se guardate il film attraverso gli occhi di Jordan posso dirvi che è molto accurato, se invece lo guardate attraverso i miei assolutamente no".

Nadine e Jordan sono rimasti sposati per 14 anni per poi divorziare nel 2005. L'ex moglie accusò Belfort anche di violenza domestica. Nadine ha inoltre rivelato di aver incontrato Margot Robbie prima delle riprese del film e di come assieme a loro ci fosse un acting coach per insegnarle a replicare il suo accento.