The Witcher: il trailer della serie Netflix in anteprima mondiale a Lucca Comics and Games 2019

A Lucca Comics and Games 2019, Netflix presenterà in anteprima mondiale il trailer di The Witcher, la serie tv con Henry Cavill, che dovrebbe debuttare a dicembre.

The Witcher svelerà solo a Lucca Comics and Games 2019 il primo full trailer in anteprima mondiale: l'annuncio relativo all'attesissima serie Netflix è arrivato insieme al programma della manifestazione nella città toscana.

Saranno diverse le iniziative dedicate a The Witcher, che dal 30 ottobre al 2 novembre offriranno la possibilità di saperne di più sull'attesissima serie originale Netflix. Il 31 ottobre saranno presenti a Lucca Comics & Games le attrici protagoniste Anya Chalotra, Freya Allan, la showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich, e lo scrittore del libro da cui è tratta la serie Andrzej Sapkowski. Proprio in questa occasione sarà mostrato in anteprima mondiale il trailer della serie.

Lucca Comics and Games 2019: The Witcher, Watchmen e Terminator: Destino Oscuro in Area Movie

L'1 novembre, invece, il produttore esecutivo di The Witcher, Tomek Baginski, il costume designer Tim Aslam e il production designer Andrew Laws, racconteranno al pubblico aneddoti e curiosità sulla creazione della serie. Inoltre, per tutta la durata del Festival, la città di Lucca diventerà il Continente, iconica ambientazione della serie, e il Sotterraneo San Paolino il suo ingresso principale. Una volta varcata la soglia non si potrà più tornare indietro. Per i visitatori avrà così inizio un incredibile viaggio nel mondo di The Witcher, un'esperienza immersiva nel suggestivo mondo della serie che include una mostra dedicata ai costumi utilizzati nello show.

The Witcher, la cui prima stagione sarà composta da 8 puntate, dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming tra la fine del 2019 e le prime settimane del 2020.