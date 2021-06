The Witcher: il trailer dell'evento WitcherCon, in programma il 9 luglio

Il 9 luglio si svolgerà online la prima WitcherCon e il trailer dedicato all'iniziativa regala le prime anticipazioni riguardanti quello che possono attendersi i fan dall'evento organizzato da Netflix e CD Projekt Red.

Nel filmato condiviso online vengono infatti confermati gli interventi di alcuni membri del cast della serie con protagonista Henry Cavill, notizie riguardanti i videogiochi, sorprese e, ovviamente, nuove scene della seconda stagione di The Witcher con protagonisti Ciri e Geralt.

L'evento WitcherCon si terrà sui canali Twitch e YouTube di Netflix venerdì 9 luglio alle ore 19.00 e sarà seguito da un secondo stream sabato 10 luglio alle ore 3.00 sugli stessi canali.

L'appuntamento sarà caratterizzato da una varietà di panel divertenti e interattivi che avranno come protagonisti coloro che hanno dato vita a The Witcher come videogioco e serie tv. Inoltre, ci saranno novità, esclusive scene dietro le quinte e rivelazioni sull'intero franchise di The Witcher. Un viaggio alla scoperta della creatività e della produzione dei videogiochi di CD PROJEKT RED, tra cui il nuovo gioco mobile The Witcher: Monster Slayer, ma anche dei fumetti, del merchandise della serie Netflix e del film anime Nightmare of the Wolf. Durante l'evento, i fan avranno così la possibilità di esplorare le tradizioni, le leggende, i mostri e le origini del Continente.