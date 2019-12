The Witcher, la showrunner spiega cosa c'è dietro alle battaglie e alle scene di lotta

The Witcher è ormai su Netflix e la showrunner Lauren Hissrich spiega come sono state ideate le battaglie e ricreate le intense scene di lotta di cui Geralt di Rivia e gli altri personaggi dello show sono protagonisti.

Come nasce l'idea per questo tipo di scene, e come viene poi materialmente attuata nella nuova serie Netflix (qui la nostra recensione della prima stagione di The Witcher)? Lauren Hissrich ha spiegato all'Hollywood Reporter: "È fantastico. Finché non ho iniziato a scrivere uno show d'azione, non avevo bene in mente la quantità di prove necessaria per realizzarle. Tutte queste persone si riuniscono per settimane e settimane. Comincia tutto con la sceneggiatura, dove io e gli sceneggiatori scriviamo le scene d'azione. Ma il passaggio fondamentale è quello in cui ne parliamo con lo stunt coordinator. Perché io non sono né un guerriero, né uno stunt coordinator. Non so quale siano le mosse più fighe, o cosa può venir bene in video, o cosa possa essere anche solo fattibile. Così ne parlo con il coordinator e dico 'Ecco cosa vorrei che venisse fuori dalla storia'".

Seguono spoiler sulla prima stagione. Parlando in maniera più specifica di quanto visto nei primi 8 episodi di The Witcher: "Per la prima lotta, a Blaviken, sapevo che volevo una scena d'azione con i briganti dove Geralt si sbarazzasse di sette di loro molto velocemente. Volevo che fosse sanguinosa, cruenta e rapida. Non volevo ci fossero pause tra le uccisioni. Poi volevo cambiare le carte in tavola, e vederlo lottare con Renfri. Il punto di quello scontro è che lui non vuole davvero affrontarla. Ho pensato fosse divertente metterlo in una posizione più difensiva, piuttosto che farlo attaccare. È quello che ho spiegato, e poi ognuno ha fatto il suo lavoro, e anche molto bene. Ed è fantastico collaborare con dei coreografi che lavorano a stretto contatto con Henry Cavill, perché sono in grado di mettere in risalto le sue capacità. Sanno ciò di cui è capace".

La prima stagione di The Witcher, con protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan, è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.