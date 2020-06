The Witcher: la produzione della seconda stagione inizierà ad agosto

Dopo mesi di blocco, finalmente sta per iniziare la produzione della seconda stagione di The Witcher, la serie tv Netflix con Henry Cavill.

Da qualche mese il team di The Witcher, prodotto di grande successo targato Netflix, stava lavorando per riavviare la produzione della serie in conformità con le nuove linee guida santiarie nel Regno Unito e oggi arriva la notizia che le riprese potrebbero iniziare ad agosto.

L'incontro tra Renfri e Geralt

L'amministratore delegato degli Arborfield Studios ha confermato che tutto il team sta lavorando alla finalizzazione delle procedure di sicurezza, dopodiché le riprese ripartiranno e la Redanian Intelligence ha appreso che Netflix sta ora cercando di far ripartire la produzione della seconda stagione di The Witcher nella prima settimana di agosto 2020.

Dopo mesi di incertezze su come sarebbe ripartito il settore dell'intrattenimento, questa è sicuramente una buona notizia, soprattutto perché tutti i fan della serie Netflix attendevano con ansia di sapere quando sarebbe arrivata la seconda stagione. Ovviamente, non si sa ancora quando sarà disponibile sulla piattaforma streaming, dipenderà sicuramente dall'andamento delle riprese, ma sappiamo che Platige Image, al lavoro sugli effetti speciali della seconda stagione, ha una scadenza fissata per Llglio 2021, per cui probabilmente entro fine 2021 i nuovi episodi potrebbero approdare su netflix.

Nel cast della serie ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski troviamo Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri), oltre a Jodhi May (la Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) e Millie Brady (Renfri) e Kristofer Hivju.