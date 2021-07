The Witcher: Nightmare of the Wolf, due nuovi video svelano il look di Vesemir e il making of del film

Il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf arriverà su Netflix il 23 agosto e due nuovi video regalano qualche anticipazione su Vesemir e lo stile di animazione.

Il primo video presentato durante l'evento virtuale WitcherCon svela infatti il look del personaggio al centro dell'avventura prequel rispetto alla serie live-action.

Un secondo filmato è invece dedicato alla collaborazione con lo studio coreano Studio Mir che ha lavorato a The Witcher: Nightmare of the Wolf. Sullo schermo si può vedere il modo in cui gli animatori hanno lavorato alla creazione della storia che, come rivelano i produttori, ha una prospettiva unica rispetto agli altri progetti della saga ed è un mix di animazione in 2D e 3D.

La storia non si basa su nessuno dei romanzi e dei racconti di Andrzej Sapkowski, ma introdurrà un personaggio fondamentale della seconda stagione di The Witcher, Vesemir.

Nei libri, Vesemir è il mentore e una figura paterna per Geralt di Rivia. La storia esplorerà i suoi primi anni come Witcher dopo che il misterioso Deglan lo reclama attraverso la Legge della Sorpresa. The Witcher: Nightmare of the Wolf è stato realizzato dallo studio di animazione coreano Studio Mir e coinvolge anche la showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich