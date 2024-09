The Witcher: Sirens Of The Deep, la nuova clip e la data di uscita del film d'animazione

Netflix ha diffuso una nuova clip e la data di uscita del prossimo film d'animazione The Witcher: Sirens of the Deep.

Netflix ha annunciato oggi che il film d'animazione The Witcher: Sirens of the Deep debutterà l'11 febbraio 2025 sullo streamer. La data e una clip esclusiva presentata da Doug Cockle, voce di Geralt di Rivia nella serie di videogiochi The Witcher e nel film in uscita, sono state rivelate oggi durante la Geeked Week di Netflix.

Nel film, Geralt di Rivia (Cockle), un cacciatore di mostri mutanti, viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio di mare e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra esseri umani e sirene. Deve contare su amici vecchi e nuovi per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra totale.

Nella clip (che potete vedere di seguito), appare anche Joey Batey nel ruolo di Jaskier, insieme al Geralt di Cockle. Anche Anya Chalotra tornerà dalla serie live action di The Witcher per dare la voce a Yennefer nel film, mentre Christina Wren si unirà al cast per dare la voce a Essi Daven.

The Witcher: l'autore ha finito di scrivere il prossimo libro della saga

La storia di provenienza

Sirens of the Deep è basato su Un Piccolo Sacrificio di Andrzej Sapkowski, un racconto dell'universo che non è stato inserito nella prima stagione dello show live-action. Questo è il secondo film anime del franchise di The Witcher, dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf, incentrato sulla storia delle origini di Vesemir, mentore e compagno di Geralt. Il film è stato presentato in anteprima nel 2021.

The Witcher: Sirens Of The Deep è scritto da Mike Ostrowski e Rae Benjamin e prodotto da Lauren Schmidt Hissrich con l'animazione di Studio Mir. Ostrowski è produttore esecutivo insieme a Tomek Bagiński e Jarosław Sawko (Platige), Jason F Brown e Sean Daniel (Hivemind). Rae Benjamin è il produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo. La regia è di Kang Hei Chul.