The Witcher: Nightmare of the Wolf, un nuovo teaser del film animato

Il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf arriverà il 23 agosto su Netflix e il nuovo teaser trailer regala nuove anticipazioni, oltre a svelare il cast del progetto.

Nel filmato si definiscono i witcher come delle creazioni diaboliche progettate per uccidere, senza quindi dare spazio a persone oneste. Vesemir sottolinea poi che ogni accordo ha un prezzo e si vede il protagonista in azione, tra spettacolari scontri e scene d'azione.

The Witcher: Nightmare of the Wolf si svolge prima degli eventi al centro della serie con star Henry Cavill, dando spazio alla storia del mentore di Geralt, ovvero Vesemir, che è fuggito da una vita da trascorrere in povertà usando le sue capacità per uccidere mostri su commissione. Quando un nuovo, strano, mostro inizia a terrorizzare un regno in crisi politica, Vesemir si ritrova alle prese con una spaventosa avventura che lo obbliga a confrontarsi con i demoni del suo passato.

Nel cast di doppiatori della versione originale ci sono Theo James nel ruolo di Vesemir, Lara Pulver che è Tetra, Graham McTavish nel ruolo di Deglan e Mary McDonnell che interpreta Lady Zerbst.

Il film è stato scritto e prodotto da Beau DeMayo, in collaborazione con Lauren Schmidt Hissirch, mentre alla regia c'è Kwang Il Han di Studio Mir.

Ecco le immagini dei protagonisti:

The Witcher: Nightmare of the Wolf, un'immagine di Lady Zerbst

The Witcher: Nightmare of the Wolf, il personaggio chiamato Deglan

The Witcher: Nightmare of the Wolf, un'immagine di Tetra