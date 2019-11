The Witcher: Netflix pubblica i titoli italiani e i teaser degli episodi della prima stagione

La prima stagione di The Witcher avrà in totale 8 episodi e Netflix ha pubblicato titoli, anche italiani, e teaser per ciascuno di essi, in onda sulla piattaforma streaming dal 20 dicembre.

Se i titoli sono stati svelati con un comune elenco, a sostituire le classiche sinossi ufficiali sono stati invece diffusi via Twitter dei brevissimi teaser che in realtà ben poco rivelano di quanto vedremo in ciascuna delle puntate. Se i tweet americani erano accompagnati da brevissime descrizioni, quelli italiani hanno invece mostrato solo i titoli in italiano con immagini di sfondo che poco diranno a quanti non sono avvezzi al mondo creato dai libri di Andrzej Sapkowski, ripreso nel popolare videogioco.

Ecco la lista di titoli italiani:

L'inizio della fine

Quattro marchi

Luna Traditrice

Banchetti, bastardi e sepolture

Desideri incontenibili

Specie rara

Prima di una sconfitta

Molto di più

Le 8 puntate si concentreranno sui cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill che veste i panni di Geralt, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.

La seconda stagione di The Witcher sarà composta ancora da 8 episodi, le riprese inizieranno a Londra all'inizio del 2020, per un debutto previsto nel 2021. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha così commentato: "Sono molto emozionata perché, ancora prima che gli spettatori abbiano la possibilità di guardare la prima stagione, siamo già in grado di confermare che torneremo nuovamente nel Continente per continuare a raccontare la storia di Geralt, Yennefer e Ciri e mostrare il meraviglioso lavoro del cast tecnico e artistico".