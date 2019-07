The Witcher: la serie Netflix sarà "uno show per adulti"

La showrunner della serie Netflix The Witcher ha parlato dello show come pensato per un pubblico adulto ed esperto, non impressionabile da scene di sesso e violenza.

The Witcher, la nuova serie Netflix, sarà uno show per adulti, almeno stando a quanto la showrunner Lauren Hissrich ha anticipato in un'intervista con Entertainment Weekly.

Domani sarà la giornata di The Witcher al San Diego Comic-Con 2019: Netflix pubblicherà con ogni probabilità il primo trailer, il primo sguardo a una stagione introduttiva che dovrebbe arrivare sulla piattaforma a dicembre. In vista dell'intervento di domani, la showrunner ha concesso una lunga intervista a Entertainment Weekly in cui si è parlato molto dei romanzi di Andrzej Sapkowski, di cui lo show si propone come diretto adattamento, del protagonista Henry Cavill e soprattutto dell'atmosfera dello show che sarà, in base alle parole della Hissrich, più vicina a quella de Il trono di spade che a quella di una serie teen.

"The Witcher è una serie adatta a un pubblico adulto. Abbiamo fatto attenzione perchè tanto la violenza quanto il sesso che verranno mostrati non siano mai fine a se stessi ma giustificati dalla trama. Penso che il pubblico televisivo ormai sia molto esperto, e che riesca a capire senza problemi quando qualcosa viene fatto solo per scioccare o quando aggiunge in effetti qualcosa alla storia". Il sistema di valutazione che la showrunner ha utilizzato? Alquanto singolare: "Stavo guardando delle riprese giornaliere e uno dei miei figli si è intrufolato nella stanza e ha guardato qualcosa che non aveva mai visto, da cui è stato spaventato. Da allora a tutti i miei figli non è più concesso guardare la serie".

Sicuramente la violenza, il sesso o i mostri che appariranno nello show di Netflix non saranno nulla a cui i lettori dei romanzi quanto i videogiocatori di The Witcher non siano già abituati. Con una prima stagione divisa in 8 puntate, la serie tv The Witcher si concentrerà su dei cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia (Henry Cavill) è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il resto del cast comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.