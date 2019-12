The Witcher, a Milano infuria la battaglia delle Kikimora

The Witcher arriva oggi su Netflix e a Milano si svolgerà una spettacolare ricostruzione della battaglia delle Kikimora che spezzerà l'atmosfera pacifica e tranquilla delle festività natalizie ormai imminenti, causando forse qualche incubo ai passanti ignari e presi dallo shopping che si imbatteranno nel mondo fantastico della serie.

In queste ore, negli spazzi di Piazza XXV Aprile e non solo, la città si ritroverà di fronte a un'epica battaglia che vedrà contrapposti Geralt di Rivia e numerosi mostri, lasciando per le strade una scia sanguinosa di distruzione e morte. The Witcher irromperà nel clima natalizio milanese facendo sicuramente parlare di sé: la piazza sarà lo scenario epico dell'uccisione di una Kikimora di oltre di oltre sei metri, ucciso dalla spada conficcata nella sua testa.

I coraggiosi passanti che si avvicineranno al corpo della Kikimora potranno affondare la spada nel corpo del mostro e rendersi protagonisti di scene davvero epiche (e ne siamo certi, molto divertenti) tra fasci di luce, urla potenti e "risvegli". Tutto nel segno del nuovo show Netflix tratto dalla serie di romanzi bestseller in tutto il mondo.

La spettacolare ricostruzione prosegue la serie di eventi in corso nella città di Milano, tra cui la marcia medievale e l'incontro a cui abbiamo partecipato anche noi di Movieplayer.it. Di seguito potete vedere le foto più suggestive!

La serie Netflix - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Witcher - è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.