The Witcher: le mostruose kikimora nelle spettacolari installazioni a Milano!

The Witcher è arrivato su Netflix e per celebrare il debutto dell'attesa serie con protagonista Henry Cavill a Milano sono apparse tre spettacolari installazioni, come dimostrano le foto dell'evento.

Le temibili kikimora sono infatti apparse in piazza XXV aprile, Porta Venezia e sulla Darsena e, con la collaborazione di oltre ottanta comparse, è stata ricreata l'atmosfera dello show fantasy tratto dai romanzi scritti da Andrzej Sapkowski. I mostri che Geralt di Rivia affronta fin dal primo episodio della serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Witcher hanno così fatto la loro apparizione nella tranquilla quotidianità milanese tra chi tornava da lavoro, turisti e un po' di shopping natalizio.

Le spettacolari, e un po' inquietanti, riproduzioni delle creature hanno ricordato inoltre ai passanti che "ognuno combatte i propri mostri".

La serie Netflix The Witcher è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.