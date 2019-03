The Witcher: Henry Cavill condivide un nuovo video dal set della serie Netflix

La star Henry Cavill ha condiviso un nuovo video dal set di The Witcher, serie Netflix tra le più attese. Nel video Cavill, che interpreta il protagonista della serie, Geralt di Rivia, mostra il suo allenamento mattutino sul set dello show, alle Canarie.

La prima stagione di The Witcher sarà composta da otto episodi. Sono i molti i fan preoccupati della possibile mancanza di fedeltà alla saga originale da parte di Netflix, infatti la prima foto di Henry Cavill nei panni di Geralt ha scatenato l'ironia sui social.

The Witcher, serie tv targata Netflix basata sull'omonimo videogioco e sui libri di Andrzej Sapkowski, è una fiaba epica. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a convivere per affrontare insieme un viaggio.

The Witcher dovrebbe approdare su Netflix nel corso del 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!