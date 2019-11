The Witcher: Henry Cavill condivide una nuova foto di Geralt

The Witcher ha come protagonista Henry Cavill nel ruolo di Geralt e l'attore ha ora condiviso una nuova foto dal set.

The Witcher ha come protagonista Henry Cavill e la star, dopo la notizia del rinnovo per una seconda stagione, ha voluto condividere una nuova foto che lo ritrae nel ruolo principale dell'atteso adattamento del videogame.

La serie debutterà ufficialmente su Netflix il 20 dicembre e l'attore, che nello show ha il ruolo di Geralt di Rivia, ha scritto su Instagram: "Come potreste aver sentito, la seconda stagione di The Witcher è stata annunciata!". Henry Cavill ha quindi proseguito sottolineando: "Per celebrare l'occasione ho pensato di condividere uno dei miei scatti preferiti della mia collezione personale della prima stagione".

Ecco l'immagine:

La prima stagione sarà composta da otto episodi e la serie racconterà la storia dei cacciatori di mostri, noti come witcher, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill nel ruolo di Geralt, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.