The Witcher chiama Siri: la serie Netflix crea problemi agli utenti Apple

Cirilla nella prima stagione dello show

The Witcher, la nuova serie fantasy di Netflix basata sull'omonima saga letteraria e videoludica, ha un buffo ma non del tutto inatteso effetto collaterale per alcuni utenti Apple a causa di Siri.

Nello show esiste infatti un personaggio importante di nome Ciri (diminutivo di Cirilla), una principessa dotata di poteri magici. La pronuncia è sostanzialmente identica a quella di Siri, l'assistente virtuale presente sui dispositivi Apple, e la cosa ha avuto conseguenze divertenti per chi guarda la serie su schermi con il sistema operativo dell'azienda, dato che Siri si confonde ogni volta che nello show viene interpellata Ciri. Come riportato su Twitter dagli spettatori, questo accade non di rado, poiché la principessa è uno dei personaggi principali e il suo nome viene menzionato, anche solo en passant, diverse volte nel corso degli otto episodi realizzati finora.

Non è la prima volta che si verifica questo problema, risalente già a quando uscì il videogioco The Witcher 3, disponibile dal 2015. In quel caso, la confusione nacque durante un momento del gioco in cui Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill in The Witcher) chiedeva a Ciri di esaminare dei cadaveri, richiesta che per ovvi motivi creò qualche dubbio per Siri. Come però sottolineato da un utente di Reddit, la questione si poteva risolvere in partenza pronunciando nel modo corretto il nome della principessa: dato che la lingua originale dei libri di Andrzej Sapkowski è il polacco, con regole diverse rispetto alle convenzioni anglosassoni, Ciri si dovrebbe pronunciare "Tsiri" o "Tziri", invece di "Siri". Una modifica che però difficilmente avrà luogo, essendo già collaudata da tempo la pronuncia all'inglese, che sia nei videogiochi o nella serie televisiva, la cui prima stagione è disponibile dal 20 dicembre e ha riscosso un discreto successo a livello di critica e apprezzamento del pubblico. La seconda stagione, già confermata da due mesi, arriverà su Netflix nel 2021.