The Witcher: CD Projekt Red annuncia il remake del videogioco

CD Projekt Red ha annunciato ufficialmente che realizzerà un remake del videogioco The Witcher in Unreal Engine 5.

Il progetto non ha ancora una data di uscita e il comunicato ufficiale spiega che i fan dovranno essere piuttosto pazienti.

I realizzatori hanno infatti spiegato: "Vogliamo realizzarlo nel modo giusto, quindi per favore siate pazienti. Ci vorrà un po' prima del momento in cui potremo condividere ulteriori dettagli".

Il comunicato firmato da Adam Badsowski spiega che The Witcher rappresenta per CD Projekt Red l'inizio della loro storia: "Era il primo gioco che avevamo mai realizzato e all'epoca è stato un grande momento per noi. Ritornare lì e fare un remake del gioco per far vivere quell'esperienza alla prossima generazione di giocatori sembra altrettanto grande, se non ancora di più".

La dichiarazione prosegue: "Collaborare con Fool's Theory al progetto è altrettanto eccitante, visto che alcune delle persone che lavorano lì sono state in precedenza coinvolte con i giochi di The Witcher. Conoscono bene la fonte del materiale, sanno cosa si aspettano i giocatori nel veder realizzare il remake e sanno come realizzare giochi incredibili e ambiziosi. E, anche se sarà necessario del tempo prima che saremo pronti a condividere qualcosa in più, so che varrà la pena aspettare".

Il fenomeno The Witcher: il Trono di Spade dei videogame

La terza stagione della serie ispirata alla storia di Geralt di Rivia arriverà invece sugli schermi di Netflix nell'estate 2023.

I membri del cast che torneranno nella stagione 3 sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.

La serie è diretta da Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun.