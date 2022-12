The Witcher: Blood Origin, un nuovo video della serie Netflix dedicato al guerriero Fjall

Con un nuovo video, caricato sul canale YouTube della serie Netflix, abbiamo la possibilità di approfondire uno dei personaggi centrali di The Witcher: Blood Origin.

Se curiosi nei confronti di The Witcher: Blood Origin siete nel posto giusto. Negli scorsi giorni Netflix ha pubblicato un video di approfondimento interamente dedicato a un nuovo guerriero della serie: Fjall.

Nel filmato, che anticipa il debutto della miniserie che avverrà il 25 dicembre in streaming, c'è spazio per qualche dettaglio e curiosità sul personaggio al centro dell'atteso progetto prequel.

Interpretato da Laurence O'Fuarain, Fjall sembra un guerriero freddo e senza scrupoli, determinato a qualunque cosa pur di realizzare i suoi propositi. Nel video avrete anche la possibilità di dare un'occhiata al mondo che lo circonda e a qualche frammento dal dietro le quinte, con interventi dallo stesso attore.

Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia in un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi.