The Witcher: Blood Origin, su Netflix in streaming da oggi

The Witcher: Blood Origin, l'attesa miniserie prequel del famoso show Netflix, sbarca in streaming a partire da oggi 25 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio, con già tutte le puntate disponibili.

Nella serie The Witcher: Blood Origin Michelle Yeoh sarà Scían che è l'ultima della sua tribù nomade elfica. Nel cast ci saranno poi Laurence O'Fuarain che reciterà nel ruolo di Fjall; Mirren Mack avrà il ruolo Merwyn; Lenny Henry sarà Balor; Jacob Collins interpreterà Eredin; Lizzie Annis sarà Zacaré; Huw Novelli avrà il ruolo di Callan "Fratello Morte"; Francesca Mills interpreterà Meldof; Amy Murray avrà il ruolo di Fenrik; Nathaniel Curtis avrà la parte di Brían; Zach Wyatt sarà Syndril; e Dylan Moran interpreterà Uthrok One-Nut.

The Witcher: Blood Origin, una scena d'azione della serie Netflix

Nel cast spazio anche a Minnie Driver che avrà la parte di una Senchai, una mutaforma collezionista di antiche tradizioni con la capacità di viaggiare tra il tempo e i mondi. La regia delle quattro puntate è stata affidata a Sarah O'Gorman (Cursed) e Vicky Jewson (Close), ognuna alla guida di tre capitoli della storia. Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, The Witcher: Blood Origin racconterà una storia in un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi.