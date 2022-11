The Witcher: la banda dei Ratti avrà uno spin-off tutto suo?

Delle recenti indiscrezioni confermerebbero che la serie tv The Witcher sarà accompagnata, in futuro, da un nuovo spin-off interamente incentrato sulla banda dei Ratti.

Andando oltre il successo dei videogiochi e l'accoglienza positiva verso la serie tv, è bene ricordare che The Witcher trae il suo mondo dai libri di Andrzej Sapkowski. Sembra proprio che Netflix stia lavorando a uno spin-off interamente dedicato a una banda presente proprio nei libri: i Ratti.

The Witcher 2: Freya Allan nella serie Netflix

La notizia di questo particolare spin-off è stata riportata per la prima volta da Redanian Intelligence, e le fonti del sisto sostengono che si tratterà di una serie live-action che approfondirà le gesta e le dinamiche interne di questa banda di giovani criminali, in seguito alla loro apparizione nel corso della terza stagione di The Witcher. Lo show, secondo i report, andrebbe dunque ad occupare il lasso di tempo che intercorrerà tra l'uscita della terza e della quarta stagione della serie madre.

La prima comparsa della banda dei Ratti avviene tra le pagine del romanzo Il Tempo della Guerra, per poi ritornare anche nei due libri successivi, Il Battesimo del Fuoco e La Torre della Rondine. Ѐ una delle avventure di Ciri a condurci fra i loro ranghi, sviluppando con questi giovani criminali, vittime e prodotto della guerra contro Nilfgaard, una particolarissima alleanza che continuerà fino a un evento fatidico.

The Witcher: il vero motivo per cui Henry Cavill lascia la serie. E non è Superman

Nella terza stagione di The Witcher faremo, quindi, la loro conoscenza, entrando per la prima volta in contatto con Giselher, Mistle (Christelle Elwin), Kayleigh (Fabian McCallum), Iskra (Aggy K. Adamas), Asse e Reef (Juliette Alexandra). Per adesso non sappiamo ancora nulla né riguardo al loro ruolo all'interno della storia televisiva, né sullo spin-off loro dedicato, al di là di qualche nome confermato nel cast.