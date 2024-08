The Witcher: l'autore ha finito di scrivere il prossimo libro della saga

Il prossimo capitolo della serie di libri di The Witcher è finito, come afferma l'autore stesso, Andrzej Sapkowski.

Sapkowski ha rivelato casualmente la notizia in un'intervista a Chimère dicendo che "mi ci sono voluti due anni, qualcosa del genere" per finire. Non è ancora chiaro quando il libro, ancora senza titolo, arriverà effettivamente sugli scaffali dei negozi, ma lo scorso agosto Sapkowski ha dichiarato che non avrebbe impiegato più di un anno per la pubblicazione, quindi il tempo stringe per rispettare la scadenza che si è autoimposto.

Se uscisse oggi, il libro sarebbe il primo nuovo tomo di The Witcher in 11 anni, dopo il prequel del 2013 La stagione delle tempeste. Il prossimo libro sarà simile a quello, nel senso che si tratta di un'altra storia indipendente che, pur essendo in linea con il resto della serie, non fa parte della saga principale. Al contrario, questo libro si concentrerà quasi interamente su Geralt.

E George R. R. Martin a che punto è?

Per la maggior parte dei lettori di fantasy, è impossibile parlare di questa notizia senza menzionare anche ciò che l'autore di Cronache del ghiaccio e del fuoco, George R. R. Martin, ha rivelato oggi riguardo alla sua saga. Parlando alla Oxford Writers House, Martin ha detto che l'unica cosa che cambierebbe dei suoi libri è "averli finiti", il che è ovviamente esattamente ciò che i fan della serie desiderano disperatamente da quando Una danza con i draghi è uscito nel 2011.

Naturalmente, il processo di ogni scrittore è diverso e, nonostante si tratti di due serie di libri fantasy, Le Cronache del ghiaccio e del fuoco e The Witcher (o Saga di Geralt di Rivia) sono incomparabili per portata, tono e intento. Questo non ci impedirà di sgranare gli occhi quando Martin darà un altro inevitabile aggiornamento come "Winds of Winter non è ancora finito".

Nel frattempo, la produzione della quarta stagione di The Witcher è iniziata ad aprile e Netflix ha confermato che la quinta stagione sarà l'ultima dello show.