The Witcher 2 è il titolo più visto su Netflix a dicembre

Netflix ha recentemente pubblicato la Top Ten dei film e delle serie televisive più viste dagli italiani nel mese di dicembre e The Witcher 2 è in cima alla classifica.

Netflix ha pubblicato la Top Ten dei titoli più visti in Italia a dicembre 2021 e The Witcher 2 domina indiscussa nel nostro paese: come tutti ormai sappiamo la piattaforma streaming sta diventando fondamentale nella vita di milioni di persone che quasi ogni giorno la utilizzano per visionare le proprie pellicole o serie tv preferite.

Di seguito potete consultare i primi cinque titoli, tra film e serie televisive, più viste dagli italiani a dicembre 2021 sulla piattaforma Netflix:

1 - The Witcher

Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, viaggia verso il suo destino in un mondo turbolento in cui le persone spesso si dimostrano più perverse delle bestie.

2 - È stata la mano di Dio

O Napoli, anni '80. Nella vita di Fabietto s'intrecciano gioie inattese come l'arrivo di Diego Maradona e una tragedia improvvisa che gli indica la strada per il futuro.

3 - La casa di carta

Otto ladri si barricano nell'edificio della Zecca spagnola con alcuni ostaggi, mentre una mente criminale manipola la polizia per mettere in atto il suo piano.

4 - The Unforgivable Uscita di prigione in una società che si rifiuta di perdonarla, una donna condannata per omicidio cerca la sorella minore che era stata costretta ad abbandonare.

5 - Squid Game

Centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un premio invitante, ma la posta in gioco è mortale.

La sinossi della serie Netflix recita: "The Witcher, serie fantasy basata sull'omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili."

Henry Cavill, il protagonista della seconda stagione di The Witcher, parlando del suo personaggio durante un'intervista con Total Film ha rivelato : "In questa stagione, volevo davvero assicurarmi che rappresentassimo il Geralt del libro in modo più accurato e che lo vedessimo parlare di più. Ho spinto davvero tanto per questo. Non direi che sarà più allegro. È ancora Geralt di Rivia, ma sicuramente si presenta più come un intellettuale. È una vita dura, a caccia di mostri... Non lo consiglierei."