The Witcher 2: i titoli degli episodi, una featurette e nuove foto dei protagonisti

L'evento WitcherCon è attualmente in corso online e l'appuntamento ha regalato molte anticipazioni su The Witcher 2: i titoli degli episodi, una nuova featurette e delle foto inedite.

La showrunner e alcuni membri del cast, con un'apparizione a sorpresa, hanno partecipato al panel intitolato Carte del Destino rispondendo alle domande dei fan dopo un messaggio del creatore della saga Andrzej Sapkowski.

Episodio 1 - A Grain of Truth

Episodio 2 - Kaer Morhen

Episodio 3 - What Is Lost

Episodio 4 - Redanian Intelligence

Episodio 5 - Turn Your Back

Episodio 6 - Dear Friend

Episodio 7 - Voleth Meir

Episodio 8 - [REDACTED]

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner di The Witcher, parlando di Kaer Morhen ha ricordato che la storia si basa in parte sul concetto di famiglia e ha parlato a lungo con Henry Cavill di cosa voglia dire crescere con una famiglia numerosa e in cui alcuni membri fanno parte dell'esercito, di come sia bello quando ci si può ritrovare dopo l'incertezza legata al non sapere se si rivedranno, potendo godere dei momenti di leggerezza e divertimento.

La new entry nel cast Paul Bullion ha dichiarato: "Ho visto la prima stagione, senza sapere che avrei fatto parte del cast della seconda. Tutti mi hanno accolto benissimo e Cavill ha parlato di come i Witcher sono come un team dei Navy SEAL".

L'interprete di Ciri, Freya Allan, sull'argomento ha raccontato: "Ero l'unica donna in mezzo a tutti questi ragazzi, ed è stato folle e divertente".

Anya Chalotra, che nella serie è Yennefer, ha invece sottolineato che ama il fatto che la protagonista sia una sopravvissuta e la ammira per la sua determinazione

Mimî M Khayisa ha invece spiegato come affronta il lavoro con i colleghi: "Ci confrontiamo sempre sulla situazione dei nostri personaggi, sui rapporti che esistono tra di loro".

Freya ha quindi anticipato parlando della situazione di Ciri: "I suoi poteri la spaventano, ma si rende progressivamente conto che deve imparare a controllarli invece che fuggire dalla situazione. Si vedrà molto del suo potenziale".

Anya ha quindi aggiunto parlando della collega: "Non avevamo mai recitato insieme, quindi per me la cosa più eccitante è stata scoprire la dinamica che si è formata con Freya. Lei è fantastica, i nostri personaggi compiono un incredibile percorso che le porta in una situazione totalmente diversa".

Netflix ha inoltre condiviso una featurette sui loro due personaggi:

Mimî, parlando del suo personaggio nella seconda stagione, ha dichiarato di amarlo e questo ha creato qualche problema: "In certi giorni leggevo il copione e soffrivo per quello che le accadeva".

Freya ha invece apprezzato un elemento introdotto per lei nella seconda stagione: "Ho amato mostrare l'addestramento di Ciri perché amo il lavoro degli stunt e di chi si occupa delle scene d'azione. Ciri vuole diventare una guerriera e una witcher, sarà un po' complicato e molto difficile, Geralt avrà un atteggiamento che le causa un po' di frustrazione, ma sarà molto interessante. In una scena arriva Lambert e deve tagliare questo manichino e Paul continuava a non colpirlo in ogni ciak. Provavamo a non ridere, ma era impossibile". Paul ha aggiunto: "Quando ci sono riuscito ho guardato Freya che cercava di non ridere e quando hanno urlato 'Cut' ha detto 'Finalmente!' perché non riusciva a controllarsi".

Bullion ha sottolineato divertito: "Quando avevo 2-3 anni giocavo con le spade di plastica, correvo ovunque e ora è diventato il mio lavoro dopo 30 anni".

Lauren ha invece svelato che il nuovo personaggio della serie che ha amato di più è Vesemir e recentemente ha visto delle scene che nelle quali è protagonista e che considera fantastiche.

A sopresa alla WitcherCon è apparso anche Joey Batey, interprete di Jaskier, che ha risposto in modo ironico ad alcune "domande dei fan", prima di svelare il nuovo look del suo personaggio.

Paul Bullion ha ammesso che le scene dell'addestramento con Freya sono state le più difficili da girare, anche perché sono state realizzate in estate. Freya ha infine anticipato che Ciri fatica a fidarsi degli altri, ma già alla fine della prima puntata si potrà vedere qualche anticipazione di come si evolve il rapporto con Geralt.

La sinossi della seconda stagione anticipa che Geralt di Rivia (Henry Cavill), convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell'epica battaglia di Colle Sodden, porta Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia, Kaer Morhen.

Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

I protagonisti dello show sono Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), e Anna Shaffer (Triss).