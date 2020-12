The Witcher 2: Netflix svela una pagina della sceneggiatura

Netflix ha mostrato lo sneak-peek di una pagina della sceneggiatura ufficiale di The Witcher 2, serie originale con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia nonché tentativo del colosso streaming di dar vita ad un competitor per la hit HBO Il Trono di Spade.

La sequenza in questione descritta nella pagina della sceneggiatura mostrata in sneak-peek è ambientata in una foresta in piena notte e si focalizza sull'attacco di un terrificante mostro nei confronti della famiglia di un mercante. L'evento è narrato dalla voice-over di Geralt di Rivia, protagonista di The Witcher, interpretato da Henry Cavill.

Rispetto alla prima stagione, The Witcher 2 vedrà l'arrivo di nuovi membri nel cast: a far parte dello show, infatti, saranno anche Kristofer Hivju, Kim Bodnia, Paul Bullion, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Basil Eidenbenz, Aisha Fabienne Ross e Mecia Simson.

Basata sulla Saga di Geralt di Rivia scritta da Andrzej Sapkowski, la serie è un racconto epico di destino e famiglia concentrata sulla figura di Geralt, cacciatore di mostri alla ricerca della sua collocazione nel mondo. I personaggi principali della serie sono interpretati da Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, MyAnna Buring, Joey Batey, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelson, Mimi Ndiweni, Royce Pierrseson, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer e Therica Wilson Read.